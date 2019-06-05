Сегодня, 5 июня, Кабинет Министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы - основополагающий документ для эффективной реализации долговой политики, который определяет основные цели, задачи и меры по управлению государственным долгом, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Стратегия разработана с учетом макроэкономических прогнозов и задач бюджетной политики и направлена ​​на постепенное достижение к концу 2022-го года отношения объема государственного долга к ВВП на уровне не более 43%.

«После своего пикового значения в 69,2% в конце 2016 года, госдолг в процентах к ВВП снизился до 52,3% на конец 2018 года. Этот индикатор является одним из ключевых для инвесторов, ведь показывает способность страны возвращать долги. Это также свидетельствует и об уменьшении долговой нагрузки на бюджет страны. Такую положительную тенденцию мы можем наблюдать благодаря улучшению макроэкономических показателей и слаженным действиям правительства. Стратегия по управлению госдолгом призвана продолжить такую ​​динамику», - подчеркнула министр финансов Оксана Маркарова

Реализация задач стратегии включает следующие основные мероприятия:

увеличение доли госдолга в национальной валюте;

привлечение иностранных инвесторов к инвестированию в гривневые ОВГЗ;

удлинение среднего срока до погашения государственных ценных бумаг и обеспечения равномерного графика погашения госдолга;

осуществление операций по активному управлению госдолгом для снижения пиковых нагрузок на бюджет и стимулирования спроса на государственные ценные бумаги;

проведение работы по обеспечению полноценного доступа Украины на международный рынок капитала;

дальнейшее совершенствование политики управления госдолгом, путем создания и функционирования Агентства по управлению государственным долгом с использованием лучших мировых практик;

увеличение долгосрочного льготного финансирования путем расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями (в частности Всемирным банком, МВФ, ЕБРР, ЕИБ) и странами-партнерами.

В Минфине подчеркнули, что внедрение среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы также позволит увеличить уровень прозрачности политики управления государственным долгом и повысить ее эффективность.

Как ранее сообщал ForUm, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле текущего года вырос на 1,3% (или $1,03 млрд) - до $79,82 млрд по сравнению с предыдущим месяцем.