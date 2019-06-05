Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал создание межведомственной рабочей группы, в которую войдут представители Счетной палаты, фискальных служб и других ведомств, а также народные депутаты, с целью проверки процесса ценообразования на газ со стороны НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета Министров, сообщает пресс-служба КМУ.

Он отметил, что постоянные манипуляции с ценой на газ для населения, а также ситуация, когда стоимость газа для промышленности ниже, чем цена для населения - требует вмешательства и последующего разъяснения.

«Сегодня мы принимаем решение, которое их (руководство НАК« Нафтогаз Украины») вернет на землю. Они взвинтили цены до 8800 (грн за тысячу кубометров газа) по некоторым регионам. Опять будут тыкать пальцами, что это правительство сделало или кто-то еще? Нет, это сделал «Нафтогаз»! И я подчеркиваю, что никто это терпеть не будет. Мы говорили это неоднократно, - сказал Гройсман. - Что предусматривает сегодня рыночная цена? Газ должен стоить в июне около 8 тыс. грн (за тысячу кубометров), в июле 7700 грн, а не 8800 грн. Вот тот коридор, который полностью соответствует рыночной цене».

По словам главы правительства, одним из сегодняшних решений Кабинета Министров станет обязательство НАК снизить цены.

«И второе решение - обратиться в Счетную палату, АМКУ, ГФС, Аудиторскую службу - создать совместную группу по проверке формирования цены газа внутри «Нафтогаза». Если НАК не откроет документы, почем они покупают газ, как транспортируют, как калькулируют и продают, буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования цены. Я подчеркиваю это! Должно все быть открыто, разъяснено. Каждый контракт - отрытый и понятным языком», - добавил Гройсман.

Он также потребовал, чтобы руководство НАК «Нафтогаз Украины» уже в ближайшее время представило прогноз дальнейшего снижения цены на газ - в соответствии с мировыми рыночных тенденций.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» в июне снизил цены на газ для населения почти на 8%.