В первом полугодии общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 38 млрд грн, или 1,5% - до 2 трлн 514 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба СП.

«Общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 38 млрд грн, или 1,5% - до 2 трлн 514 млрд грн, вследствие ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг. При этом расходы на погашение и обслуживание долга по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 44% и составили более 36% совершенных в первом полугодии этого года расходов госбюджета», - заявил председатель Счетной палаты.

Пацкан также отметил, что государственный бюджет за первое полугодие выполнялся в условиях возобновления экономического роста. «К сожалению, его показатель меньше, чем правительство прогнозировало на этот год. Из позитива, хочу отметить, что план доходов общего фонда госбюджета на первое полугодие с учетом внесенных изменений перевыполнен на 23,7 млрд грн или почти на 5%», - добавил председатель Счетной палаты.

По его словам, выполнению доходов государственного бюджета способствовал рост на 4,3 млрд грн (27%) излишне уплаченных в государственный бюджет налогов, сборов, платежей с начала года, в первую очередь за счет излишне уплаченного налога на прибыль предприятий и организаций, находящихся в собственности государства. В то же время, на 3,7 млрд грн (4,4%) вырос налоговый долг налогоплательщиков перед государственным бюджетом (в основном добывающая, перерабатывающая промышленности) и на 1,5 млрд грн (8,4%) уменьшился остаток невозмещенного плательщикам НДС. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года доходы госбюджета увеличились на 73 млрд грн (14%).

«Вместе с тем, к сожалению, расходы общего фонда государственного бюджета в первом полугодии на 44,3 млрд грн, или 7,3%, меньше плана на отчетный период», - добавил Пацкан.

Кроме того, подчеркнул он, меньше плана расходы госбюджета на предоставление трансфертов местным бюджетам почти на 5,1 млрд грн (6%). Это обусловлено тем, что не начато перечисление субвенций по 10 бюджетным программам на сумму 748 млн грн и расходы на предоставление субвенций по 8 бюджетным программам на сумму 4,3 млрд грн меньше плана.