Государственный и гарантированный государством долг Украины за май этого года уменьшился в национальной валюте на 17,57 млрд грн - до 2,517 трлн грн, а в долларовом эквиваленте увеличился на 0,19 млрд долл, до 91,52 млрд долл., сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что при этом государственный долг уменьшился на 16,86 млрд грн, а гарантированный государством долг уменьшился на 0,71 млрд грн. Согласно сообщению, доля госдолга в гривне по состоянию на конец мая 2021 года уменьшилась до 36,22%.

Государственный долг по состоянию на конец мая составлял 2,241 трлн грн (81,50 млрд долл), из которых 41,11% составляет государственный внутренний долг (ОВГЗ), а 58,89% - государственный внешний долг, который состоит из кредитов международных финансовых организаций, еврооблигаций и другого внешнего долга.