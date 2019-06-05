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Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации по футболу (бывшая Федерация футбола Украины).

Об этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук.

«Да, с утра проводятся следственные действия», - подтвердил он.

При этом других деталей он не сообщил.

В то же время заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил, что следственные действия в офисе бывшей Федерации футбола проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.
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