Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Украинской ассоциации по футболу (бывшая Федерация футбола Украины).
Об этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы УАФ Ярема Городчук.
«Да, с утра проводятся следственные действия», - подтвердил он.
При этом других деталей он не сообщил.
В то же время заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко сообщил, что следственные действия в офисе бывшей Федерации футбола проводятся по делу о закупке искусственных футбольных полей.
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