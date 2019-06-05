Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак не будет принимать участия в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщает пресс-служба Администрации Президента.

«После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не ко времени», – говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бенидорм.

«Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ», – подчеркнули в АП.

Напомним, сегодня в Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы.

4 июня Зеленский сообщил, что Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы.