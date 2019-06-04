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Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак примет участие в заседании Трехсторонней контактной группы, на котором будут озвучены новые предложения украинской стороны.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, сообщает «Украинская правда».

«Начальник Генерального штаба будет работать согласно украинской доктрины. Завтра состоится первая встреча в Минском формате, он будет находиться на этой встрече», - сказал Зеленский отвечая на вопрос, как изменится политика Украины с изменением военного руководства.

«Там будут определенные предложения по поводу возвращения в Минск. Во-первых: прекращение огня (мы хотим все закончить), обмен пленных и очень много пунктов», - добавил Президент.
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