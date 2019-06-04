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Вопрос о переименовании проспекта имени генерала Петра Григоренко в проспект имени маршала СССР Георгия Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета. Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба горсовета.

«Вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко в проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения», - отметил он.

По словам Кернеса, при этом станция метро, которая раньше носила имя маршала Жукова, останется с нынешним названием «Дворец спорта». Также Кернес напомнил, что вчера пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя события вокруг снесения бюста маршала Жукова и возможного возвращения его имени на карту Харькова, обратила внимание на присутствующую правовую коллизию и отметила, что мэр должен быть арбитром в этом противостоянии. «Я благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за его мудрость в этом вопросе и за то, что он доверил мне как арбитру разобраться в этой проблеме исключительно в законной плоскости», - подчеркнул мэр Харькова.

По мнению Кернеса, в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают выражать свою позицию цивилизованно - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. «Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правового поля, и не ссорить людей между собой», - считает он.

Также, по его словам, бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время.

Напомним, 2 июня проукраинские активисты, пикетировавшие съезд политической партии «Доверяй делам» в Харькове, сбросили с постамента расположенный рядом бюст Жукову.

Украинский институт национальной памяти заявил, что согласно Закону Украины о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован. Кроме того, согласно Закону Украины о присвоении имен, в том числе и топонимам, сегодня нет правовых оснований присвоить имя Жукова какому-либо топониму.
ForUm

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