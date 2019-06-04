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Верховная Рада отказалась рассматривать внесенные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об обеспечении избирательных прав военнослужащих на парламентских выборах и об импичменте Президента.

За включение законопроекта №10356 об обеспечении избирательных прав военнослужащих на парламентских выборах в повестку дня проголосовали 109 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом также не был внесен в повестку дня второй законопроект Президента №10340 «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)», за который проголосовали 110 депутатов при минимально необходимых 226.

Напомним, Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте 29 мая.
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