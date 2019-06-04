Верховная Рада отказалась рассматривать внесенные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об обеспечении избирательных прав военнослужащих на парламентских выборах и об импичменте Президента.
За включение законопроекта №10356 об обеспечении избирательных прав военнослужащих на парламентских выборах в повестку дня проголосовали 109 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
При этом также не был внесен в повестку дня второй законопроект Президента №10340 «Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)», за который проголосовали 110 депутатов при минимально необходимых 226.
Напомним, Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об импичменте 29 мая.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время