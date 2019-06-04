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Здание «Дома учителя» нуждается в восстановлении, существует реальная опасность для  арендаторов, которые находятся внутри памятника. Как отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, если срочно не закрыть «Дом учителя» для посещения, в опасности будут и люди, и само здание.

«Сейчас состояние здания, в соответствии с обследованиями еще двухлетней давности, находится в неудовлетворительном состоянии. Фактически здание разрушается без соответствующих работ по восстановлению, и мы не можем позволить его потерять или довести ситуацию до человеческих жертв. Поэтому мы вынуждены срочно начать реставрацию «Дома учителя» и не дадим кому-либо манипулировать общественным мнением», - заявил Мондриевский.

Любые заявления о «борьбе с арендаторами» зампредседателя КГГА охарактеризовал как ложные и подчеркнул, что после реставрации здания все некоммерческие организации вернутся в «Дом учителя».

«Такие заведения, как Музей Украинской революции 1917-1921 годов, это наша память и гордость. Только за последние 15 лет наша страна пережила две революции. Мы должны помнить, что борьба за независимость государства началась не вчера, а сто лет назад. И такой музей заслуживает получить лучшие условия для пребывания, а его посетители должны наслаждаться экспозицией, а не ждать неприятные сюрпризы с потолка», - заявил Мондриевский.

Все арендаторы «Дома учителя» были заранее предупреждены о начале необходимых для постройки работ, а киевляне и гости города с пониманием отнеслись к временным неудобствам.  
ForUm

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