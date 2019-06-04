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Бывший уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заменит первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщает Громадське.

«Я была на совещании у президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, и буду отвечать за гуманитарные вопросы», - сказала она.

Лутковская занимала должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека с 2012 года по 28 апреля 2017-го. Сейчас она работает в Украинском институте по правам человека.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уполномочил экс-президента Украины 1994-2005 годов Леонида Кучму представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.  
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