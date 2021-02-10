Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обратилась в Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора с заявлением о шантаже и угрозах в социальных сетях.

«Поздно вечером получила вот такой «привет». Не в первый раз становлюсь объектом травли и шантажа, грязных информационных кампаний, которые связываю с моей политической деятельностью, четкой проукраинской позицией и публичной активностью», - написала она в Facebook.

Геращенко заявила, что не скрывает своего критического отношения к действующей власти, «поэтому пережила немало нечистоплотных информационных нападок, которые не имеют ничего общего с политической борьбой».

«Последнее время, к сожалению, эти атаки носят системный, спланированный характер, цель которых – дискредитировать меня, сделать больно моей семье. На днях вышли другие грязные сюжеты, и я получила сообщение об их заказном и проплаченном характере», - утверждает политик.

Очередную атаку Геращенко связывает с ростом рейтингов Порошенко и «ЕС», и падением поддержки власти.

Политик заявила, что направила официальные письма с заявлением о шантаже и манипулятивных оговариваниях.