Пятилетний мальчик, которого ранили в Переяслав-Хмельницком находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил руководитель Киевской городской детской нейрохирургии, в которой сейчас лежит мальчик, Александр Гончарук, сообщает Информатор.

Он рассказал, что по протоколу травма мальчика проходит как «боевая травма». В таких случаях делается максимальная резекция, то есть удаляется поврежденная часть мозга, что уже и сделали малышу. Будет также повторная операция. Пуля все еще находится в мозге. Сейчас нужно максимально решить последствия ранения — снять отек. Тяжесть травмы такая, что делать какие-то прогнозы просто неразумно.

Профессор Полищук Николай Ефимович отметил, что пулю в данном случае удалять не нужно. Пуля находится очень глубоко, и ее удаление — это дополнительная травма головного мозга и может дополнительно может повлиять на восстановление ребенка.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка. Им сообщили о подозрении.