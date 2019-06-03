также в разделеОбщество
Синоптики предупредили о грозах и шквалах
По факту сноса памятника Жукову в Харькове открыли два уголовных дела 16
МВД предлагает ввести персональную ответственность инструкторов автошкол 10
Кернес пообещал восстановить памятник Жукову 225
Морской десант противника уничтожен: в Приазовье прошли учения ВСУ 34
В Харькове снесли бюст Жукова 119
ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности 11
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль 12
Супрун: С 2020 года украинские детдома не будут принимать детей 53
Епископ ПЦУ обвиняет Филарета в расколе и «бунтарстве» 215
ВСУ: С начала войны в Донбассе оккупанты убили более 240 детей 63
В Украине обесточенными остаются 53 населенных пункта 22
В июне в Украине будет 12 выходных дней 82
КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на летний график работы 35
Сегодня - День защиты детей 19
Как организовать детские каникулы за рубежом? 19
31 мая. Картина дня 43
В Википедии развенчали популярный миф о чернобыльских водолазах 129

Двоим сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые ранили ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры  области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сегодня, 02 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные работники патрульной полиции 31 мая текущего года в  Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки.

«В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Вследствие осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские», - подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что в Переяславе-Хмельницком Киевской области задержали   двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги