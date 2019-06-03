Двоим сотрудникам патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого Киевской области, которые ранили ребенка из огнестрельного оружия, сообщили о подозрении, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сегодня, 02 июня, следователем Государственного бюро расследований двум полицейским сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные работники патрульной полиции 31 мая текущего года в Переяслав-Хмельницкий во время отдыха употребляли спиртные напитки.

«В дальнейшем договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банках и других предметах, которые были расположены в месте, где могли находиться люди. Вследствие осуществления выстрелов попали в малолетнего мальчика, который в это время находился на детской площадке возле дома, где развлекались полицейские», - подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что в Переяславе-Хмельницком Киевской области задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.