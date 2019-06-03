Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможных нарушений директора Государственного бюро расследований Романа Трубы при увольнении четырех руководителей подразделений бюро.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

31 мая в ГПУ поступило заявление о преступлении от председателя Совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря этого Совета Надежды Коренной о совершении уголовных преступлений директором ГБР.

Из содержания указанного заявления усматривается, что Трубой совершено ряд уголовных преступлений, а именно:

- умышленное неисполнение решения суда, вступившего в законную силу, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение (ч. 3 ст. 382 УК Украины);

- служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц (ч. 1 ст . 367 УК Украины);

- злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц (ч. 1 ст. 364 УК Украины);

- разглашение данных предварительного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

«По информации, изложенной в обращении, Генеральной прокуратурой 3 июня в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении директором ГБР Трубой уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Украины (постановление Окружного административного суда Киева от 19.04.2019 по делу № 640/6315/19 содержится на Интернет-ресурсе «Единый государственный реестр судебных решений» по ссылке: http://www.reyestr.court.gov. ua / Review / 81477234)», - уточнил Лысенко.

Осуществление досудебного расследования уголовного производства в этот же день поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.