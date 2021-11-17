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Сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали патрульного полицейского, который во время спора застрелил сослуживца, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Тело мертвого лейтенанта полиции было найдено в арендованном райотделом полиции здании в Рубежном. В тот же день работники ГБР установили причастного к убийству патрульного полицейского.

По данным следствия, между полицейскими возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки одним из них было применено оружие.

Полицейский был задержан в Луганской области на пути к государственной границе с РФ.

Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении по статье умышленного убийства (ч.1 ст. 115 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал ForUm, 16 ноября в городе Рубежное Луганской области на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. На месте происшествия были следы борьбы. Табельное огнестрельное оружие патрульного отсутствовало.

Позже в ведомстве уточнили, что при исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний Александр Фахруддинов.
ForUm

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