также в разделеСтолица
Скорость ветра в Киеве 14 января достигла рекордных 83 км/ч 13
За сутки в Киеве – 510 новых больных коронавирусом 9
Кличко во второй раз заболел COVID-19 48
В Киеве из-за непогоды дерево упало на авто, убив водителя 29
Кличко заявил, что его сайт тоже атаковали 15
В Киеве задержали мужчину, изнасиловавшего 5-летнюю девочку 30
В Киеве – более тысячи новых случаев COVID и 6 смертей 13
Киевлян предупредили об ухудшении погоды 27
В Киеве выздоровевших от COVID-19 вдвое больше, чем новых случаев 13
За сутки в Киеве – 1151 новый случай COVID-19, выздоровели 2299 человек 14
Ночью в Киеве существенно похолодает, во всех районах работают пункты обогрева 32
В Киеве работают 33 пункта приема новогодних елок 25
За сутки в Киеве – 1192 новых больных COVID-19 14
В Киеве разоблачили очередную схему с фейковой вакцинацией от COVID-19 19
За сутки в Киеве – 398 новых больных COVID-19 13
В Киеве иностранцы похитили бизнесмена и угрожали утопить в Днепре 41
КГГА призывает соблюдать противоэпидемические меры во время Рождественских богослужений 16
Температурные рекорды в Киеве: погода, как в начале апреля 20

Киевская городская прокуратура направила в Управление патрульной полиции письмо о проведении полного, всестороннего и объективного служебного расследования в отношении действий патрульных полицейских, выезжавших 14 января 2022 года по вызову избиения киевлянина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщалось, 14 января водитель внедорожника, находясь возле одного из жилых домов по ул. А. Аболмасова в Днепровском районе Киева, агрессивно отреагировал на замечания местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники Управления патрульной полиции, получив уведомление о нанесении гражданину телесных повреждений, прибыли по указанному адресу, однако, не вызвав следственно-оперативную группу, разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия. В дальнейшем при вмешательстве прокуратуры мужчина был задержан сотрудниками Днепровского УП НУ ЧП в г. Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины.

В связи с изложенным, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении патрульных полицейских о полноте выполнения ими во время служебной деятельности требований действующего законодательства и возложенных задач по своевременному реагированию на совершение уголовного правонарушения.

По данным источников УП, подозреваемый – Стеценко Владислав Вадимович, 13.06.1997 г.р., уроженец г. Кагарлык Киевской области, директор ООО «Агро Основа 777».

По состоянию на вечер понедельника водитель внедорожника, находится под стражей, залог, определен судом в размере почти 1 млн гривен, не внесен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги