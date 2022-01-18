Киевская городская прокуратура направила в Управление патрульной полиции письмо о проведении полного, всестороннего и объективного служебного расследования в отношении действий патрульных полицейских, выезжавших 14 января 2022 года по вызову избиения киевлянина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщалось, 14 января водитель внедорожника, находясь возле одного из жилых домов по ул. А. Аболмасова в Днепровском районе Киева, агрессивно отреагировал на замечания местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.

Сотрудники Управления патрульной полиции, получив уведомление о нанесении гражданину телесных повреждений, прибыли по указанному адресу, однако, не вызвав следственно-оперативную группу, разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия. В дальнейшем при вмешательстве прокуратуры мужчина был задержан сотрудниками Днепровского УП НУ ЧП в г. Киеве в порядке ст. 208 УПК Украины.

В связи с изложенным, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении патрульных полицейских о полноте выполнения ими во время служебной деятельности требований действующего законодательства и возложенных задач по своевременному реагированию на совершение уголовного правонарушения.

По данным источников УП, подозреваемый – Стеценко Владислав Вадимович, 13.06.1997 г.р., уроженец г. Кагарлык Киевской области, директор ООО «Агро Основа 777».

По состоянию на вечер понедельника водитель внедорожника, находится под стражей, залог, определен судом в размере почти 1 млн гривен, не внесен.