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Американский сенатор от Республиканской партии Роберт Портман прокомментировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в Киеве.

«Я буду продолжать работать с моими коллегами в Сенате над тем, чтобы у украинских военных были необходимые возможности для защиты своей суверенной территории — на суше, на море и в воздухе», — заявил Портман.

Он отметил, что Сенат США будет продолжать оказывать Украине военную, политическую и экономическую помощь.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с сенатором США Робертом Портманом.
ForUm

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