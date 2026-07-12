Після повернення з Києва нагло помер сенатор Ґрем, який готував законопроєкт про антиросійські санкції

У Сполучених Штатах увечері 11 липня у віці 71 рік помер сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем. Як повідомив його офіс в акаунтах у соцмережах, причиною смерти стала «короткочасна і раптова хвороба».

«Родина сенатора Ґрема просить про молитви в цей час і про повагу до приватності в цей неймовірно складний період», – ідеться в поширеному повідомленні, інформує Радіо Свобода.

Раніше цього тижня, перебуваючи з візитом у Києві, Ліндсі Ґрем, який є співавтором законопроєкту про санкції, повідомив про досягнення домовлености з Білим домом щодо версії документа, яку адміністрація готова підтримати.

В оточенні президента США Ліндсі Ґрем був одним із найвідданіших прихильників продовження підтримки України і посилення санкційного тиску на РФ через її неспровоковану агресію проти сусідньої держави.