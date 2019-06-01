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В США разработали законопроект, который предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставление статуса главного военно-политического союзника США вне НАТО. Об этом посольство Украины в США сообщает на своей странице в Facebook 1 июня.

«Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонных средств», - говорится в сообщении диппредставительства.

В 2014 году предоставления такого статуса Украине добивался предыдущий президент Петр Порошенко, однако его американский коллега Барак Обама, несмотря на решение комитета Сената, отказал. На сегодняшний день такой статус имеют по меньшей мере 15 стран.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетики и окружающей среды данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.

Президент Владимир Зеленский, комментируя законпроект, поблагодарил «за последовательную поддержку территориальной целостности Украины».

Также он поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение в Вашингтон.
ForUm

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