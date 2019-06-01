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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский также заявил, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был презентован в Палате представителей Конгресса США — важный сигнал о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

«Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.
ForUm

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