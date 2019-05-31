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Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение от своего французского коллеги Эммануэля Макрона осуществить в ближайшее время визит в Париж. Об этом стало известно после встречи главы государства с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ивом Ле Дрианом, которая состоялась 31 мая в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент Украины поблагодарил Францию ​​за последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

Зеленский также заявил, что солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в нормандском формате и в различных международных группах и организациях крайне необходима для сохранения безопасности и отстаивания норм и принципов международного права на континенте.

Кроме этого, участники встречи уделили значительное внимание дальнейшему углублению двустороннего политического диалога и укреплению сотрудничества между Украиной и Францией, в частности в торгово-экономической сфере.

Глава государства отметил много интересных совместных проектов, которые реализуются в Украине, в частности, направленных на социально-экономическое восстановление восточных областей государства (например, обновление системы водоснабжения в Мариуполе).

Напомним, 4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе.
ForUm

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