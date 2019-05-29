Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе состоится 4-5 июня.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, запланированы встречи Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.