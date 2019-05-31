также в разделеЭкономика
Уровень теневой экономики упал до минимума за 11 лет 6
В первом квартале резко упали темпы роста иностранных инвестиций 12
Определены лучшие монеты Украины 2018 года 15
Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии 23
Блогер: Коломойский руками СБУ и СНБО хочет свернуть рынок электроэнергии 12
«Газпром» обжаловал взыскание активов в Люксембурге в пользу «Нафтогаза» 27
Миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов 27
Мининфраструктуры разработало план возвращения грузов в порты Азова 23
Прибыли Коломойского под угрозой: СБУ начала борьбу за отмену рынка электроэнергии 30
МВФ позитивно оценил монетарную политику НБУ 23
ЕС подтвердил - введение нового энергорынка является условием получения 500 млн евро макрофинансовой помощи 25
АМКУ предупреждает о возможном росте цен на топливо 76
Украина поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности 33
Президент встретился с миссией МВФ: Сотрудничество продолжается 39
Данилюк: Мы будем активно сотрудничать с МВФ для подготовки новой программы 21
Всемирный банк рекомендовал Украине перенести запуск рынка электроэнергии 19
Приватбанк обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации 28
Зеленский поддерживает перенос запуска нового рынка электроэнергии 69

Хозяйственный суд Киева перенес на 7 июня рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личного поручительства Игоря Коломойского по этим договорам.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Нацбанка.

Суд мотивировал такое решение тем, что Нацбанк должен предоставить дополнительные документы по этому делу.

Напомним, Национальный банк Украины заявил, что экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский в очередной раз пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги