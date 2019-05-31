Хозяйственный суд Киева перенес на 7 июня рассмотрение дела о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и договоров личного поручительства Игоря Коломойского по этим договорам.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные Нацбанка.
Суд мотивировал такое решение тем, что Нацбанк должен предоставить дополнительные документы по этому делу.
Напомним, Национальный банк Украины заявил, что экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский в очередной раз пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов.
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