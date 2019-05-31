Сегодня, 31 мая, Хозяйственный суд Киева будет рассматривать дело по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и АО КБ «Приватбанк» о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Такой иск и указанные исковые требования – это попытка Коломойского остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства», - заявили в НБУ.

В декабре 2018 НБУ обратился к Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как с финансового поручителя перед НБУ.

В 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем существенной доли Приватбанка, заключил с Нацбанком договоры поручительства и по собственной воле лично обязался выполнить требования Нацбанка по возврату кредитов рефинансирования полученных Приватбанком за период 2008-2014 гг.

«Как фактически так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам Приватбанка, задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн», - подчеркнули в пресс-службе.

«Однако вместо добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, бывший акционер Приватбанка Коломойский совершает юридические действия с целью блокирования рассмотрения инициированных НБУ судебных процессов в Швейцарии и Украины о взыскании задолженности», - отмечается в сообщении.

Так, подобные исковые требования Коломойского были удовлетворены Печерским районным судом Киева 20 апреля 2019 по имеющейся противоположной и однозначной судебной практике Верховного Суда в подобных правоотношениях.

Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа естопель (широко применяется в практике Верховного Суда) Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства.

Кроме того, это осложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению ущерба, нанесенного государству бывшими владельцами Приватбанка.

Справка: Естопель (англ. Estoppel - отклонение, от estop - лишать права возражения) - в международном праве потеря права ссылаться на основания для признания договора недействительным или прекращения договора, выхода из него или приостановления его действия. Термин заимствован с англ. права, где он означает категорическое отрицание такого поведения стороны в процессе, которой она перечеркивает то, что предварительно было ею признано.