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В Верховной Раде и правительстве отреагировали на слова совладельца «Квартала 95» Бориса Шефира о необходимости отмены закона о статусе украинского языка. Об этом нардепы заявили на заседании ВР 31 мая, сообщает «Украинская правда».

«Земля под вами будет гореть», - отреагировал на слова Шефира спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Также заявление брата советника президента прокомментировал глава радикальной партии Олег Ляшко.

«Очевидно, что у Зеленского на уме, то у его бизнес-партнера Шефира на языке», - сказал Ляшко.

Кроме того, на слова бизнес-партнера Зеленского о том, что закон об украинском языке и квоты - это подавление языка, отреагировали представители Кабинета министров.

В частности, вице-премьер-министры Павел Розенко и Вячеслав Кириленко.

«Для «новых русских» новой власти в Украине. В свое время, один «фунт» для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за «поребрик», а украинский язык был, есть и будет... Можем повторить», - написал Розенко, намекая на закон «Колесниченко-Кивалова», которым предоставлялся русскому языку статус второго государственного языка.

«Соавтор избирательной программы Президента Б. Шефир выступил за отмену закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским. И путь Януковича», - написал Кириленко.

Напомним, 30 мая Борис Шефир заявил, что с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить. «Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны», - сказал Шефир.
ForUm

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