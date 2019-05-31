Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало введение ограничительных мер в отношении 28 юридических лиц научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В течение последних пяти лет, Российская Федерация активно проводит незаконные археологические раскопки. К раскопкам привлечен ряд ведущих научных и музейных учреждений Российской Федерации. Активное участие в археологических раскопках принимают крымские научные учреждения, которые были незаконно зарегистрированы как российские юридические лица», - говорится в сообщении.

Большое количество незаконных археологических раскопок осуществляется в рамках реализации РФ крупных инфраструктурных проектов - строительства транспортного перехода через Керченский пролив, строительства так называемой «трассы Таврида» и тому подобное.

Основанием для проведения археологических раскопок на территории Крымского полуострова является «открытые письма» (разрешения) на проведение соответствующих работ, которые незаконно выдаются сотрудникам профильных научных учреждений Министерством культуры Российской Федерации. За период 2014-2018 годов Минкультуры РФ было принято более 90 приказов о выдаче разрешений на проведение археологических раскопок на временно оккупированной территории Крыма.

В рамках осуществления мониторинга соблюдения правового режима временно оккупированной территории МВОТ было идентифицировано ряд физических лиц, получивших разрешения на проведение незаконных археологических раскопок. К 15 из них, которые являются гражданами Российской Федерации, по инициативе МВОТ, указом Президента Украины от 19.03.2019 № 82/2019 были применены санкции.

Сейчас МВОТ инициировало введение ограничительных мер в отношении 28 юридических лиц научных и музейных учреждений, представители которых приняли участие в незаконных археологических раскопках на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя. Проект соответствующего акта направлен на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего он будет направлен на рассмотрение правительства.