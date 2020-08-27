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С полуночи 29 августа снимаются ограничения на пересечение административной границы между аннексированным Крымом и Херсонской областью.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, граждане, которые едут на материковую часть Украины из Крыма, должны обязательно пройти двухнедельную самоизоляцию или получить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Согласно изменениям, иностранцы и лица без гражданства, имеющие целью попасть на подконтрольную территорию Украины, должны иметь страховой полис, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, и действующий на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

Полис должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство в Украине или договорные отношения с украинской страховой компанией-партнером.

Также все категории граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда из временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Для прохождения самоизоляции прибывающие с ТОТ обязаны установить и активировать мобильное приложение «Действие». В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

При этом самоизоляцию не должны проходить дети до 12 лет и работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.
ForUm

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