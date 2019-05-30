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Временным канцлером Австрии станет руководительница Конституционного суда Австрии 69-летняя Бригитте Бирляйн.

Как сообщает Европейская правда, об этом в четверг на пресс-конференции сообщил президент страны Александр Ван дер Беллен.

Таким образом впервые в истории страны правительство возглавит женщина. Ранее в четверг утром руководители австрийских парламентских партий провели переговоры с президентом, во время которых достигли согласия по кандидатуре временного канцлера.

Ван дер Беллен поручил Бирляйн немедленно сформировать переходное правительство, которое будет действовать до проведения досрочных выборов в сентябре. Сейчас дата выборов еще не известна. Представляя Бирляйн, президент назвал ее «благоразумной, дальновидной и компетентной».

Напомним, отставка предыдущего правительства во главе с Себастианом Курцом была обусловлена ​​конституцией, поскольку парламент выразил ему недоверие.

Голосование состоялось после того, как на выборах в Европарламент в воскресенье Австрийская народная партия Себастьяна Курца одержала победу.

Это произошло всего через неделю после обнародования скандального видео, которое заставило вице-канцлера Штрахе уйти в отставку и серьезно подорвало имидж Партии свободы. На видео Штрахе встречался якобы с племянницей российского олигарха, приближенной к Путину, и договаривался о поддержке перед выборами.

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча вице-канцлера Австрии с «россиянкой» была инсценирована.
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