также в разделеМир
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за «переговоров с россиянкой» 6
В Перу разбился военный вертолет 5
Госдеп США одобрил поставки ракет для Канады, Японии и Южной Кореи 9
США и Великобритания обвинили Россию в атаках на больницы в Сирии 20
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat 62
Завершение строительства «Северного потока-2» могут отложить 1089
США ввели санкции против еще 5 россиян по «закону Магнитского» 14
Стали известны все финалисты «Евровидения-2019» 308
СМИ: США подготовили санкции против окружения Орбана 42
Меркель: Еврокомиссия уже не сможет блокировать строительство «Северного потока-2» 91
Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности 110
Россиян признали одной из самых некрасивых наций мира 273
Россиянина оштрафовали за фото граффити с фамилией Путина 41
Определились первые финалисты Евровидения-2019 1174
Ученые заявляют о критическом уровне углекислого газа в атмосфере 36
В США хотят ввести санкции против строителей «Северного потока-2» 23
Приднестровье отказалось от претензий на молдавское село Варница 43
Польша намерена потребовать от Германии $1 триллион репараций 59

Канцлер Австрии Себастьян Курц исключает сотрудничество с вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе из-за его возможного сговора с россиянами. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников в правящей австрийской коалиции, Курц откажется от сотрудничества с представителем радикальной Партии свободы Штрахе, которого подозревают в сговоре с россиянами. При этом есть вариант, что коалиция будет сохранена, а Штрахе на посту сменит другой представитель радикалов.

Так, новым вице-канцлером Австрии может стать министр транспорта Ноберт Хофер, который считается заместителем лидера Партии свободы.

Отмечается, что официальное заявление об увольнении Штрахе с должности вице-канцлера будет сделано в субботу, 18 мая.

Напомним, ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что имеет видео, на котором Штрахе и председатель фракции Партии свободы в парламенте Иоганн Гуденус в 2017 году заявили о готовности передать ряд государственных строительных заказов фирмам племянницы российского олигарха, если она окажет финансовую помощь перед парламентскими выборами.

Добавим, 10 мая Земельный суд Зальцбурга в Австрии продлил арест отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
7503 грн.
8
Теги