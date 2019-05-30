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Разногласия между Филаретом и Епифанием, которые в последнее время вылились в публичную плоскость, стали похожими на содержание серии «Игры престолов».

Фото: 24tv.ua

Такое мнение выразил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда на своем канале «Телеграм».

«Епифаний отобрал у Филарета один из крупных киевских приходов и отменил все распоряжения УПЦ КП, выданные после 30 января. Учитывая то, что часть епархий УПЦ КП до сих пор не перерегистрировалась в ПЦУ, этот шаг Епифания выглядит импульсивным и крайне необдуманным.

Филарет, разумеется, негодует и требует объяснить, почему Епифаний сделал это без его согласия, ведь по документам "почетный патриарх" - правящий архиерей Киевской епархии», - написал он.

Владимир Легойда отметил, что в социальных сетях по данному поводу разгорелась полемика.

«Риторика "бойцов" с обеих сторон в Facebook еще более резкая. Один из "митрополитов" гвардии Денисенко намекает на каноническую безграмотность Епифания. Ярый пропагандист-"священник" ПЦУ, прославившийся пожеланием адских мук сторонникам Зеленского, утверждает, что Филарета покинула благодать Святого Духа», - отметил Владимир Легойда.

Он также напомнил, что в Минкультуры предлагали созвать Синод ПЦУ.

«На фоне всего этого один из чиновников украинского министерства культуры призывает созвать внеочередной синод ПЦУ, чтобы усмирить Филарета. В ответ на это УПЦ КП публикует официальное заявление, в котором называет призыв чиновника "вмешательством государства в дела Церкви" (sic!). Может быть по поводу вмешательства Порошенко в церковные дела тоже было какое-то заявление УПЦ КП, но мы его не заметили?», - спрашивает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.

По его мнению, происходящее «больше похоже на краткое содержание серии "Игры Престолов", не правда ли? Фанаты сериала говорят, что конец у него получился ну очень бездарным. Кажется, с этой историей будет так же».
ForUm

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