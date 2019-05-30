Кабинет Министров вовремя подал в Верховную Раду отчет о своей деятельности и готов отчитаться в любой день, который определит парламент.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, сообщает Укринформ.

«Кабинет Министров Украины согласно Конституции подал в Верховную Раду вовремя и в полном объеме отчет о своей деятельности. Он в Верховной Раде. Кабинет министров готов прийти в Верховную Раду и отчитаться за свою работу в любое время и момент, когда это определит Верховная Рада», - сказал вице-премьер.

Напомним, 30 мая в Верховной Раде не хватило голосов для отправки премьер-министра Владимира Гройсмана и весь состав Кабинета Министров в отставку.