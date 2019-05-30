также в разделеОбщество
Прапорщиков не будет: В ВСУ советские звания заменят натовскими 20
Зеленский поручил наладить сотрудничество НАБУ с зарубежными коллегами 21
На Львовщие объявлен траур по погибшим в результате падения вертолета 34
Рада назначила по своей квоте члена Нацсовета по телерадиовещанию 18
Верховный суд поддержал обязательную вакцинацию детей 121
В Украину вернулись все моряки с задержанного в Египте танкера 14
Новый глава УГО: Предложение было неожиданным, но надо ломать систему 46
Еще 5 моряков с задержанного в Египте танкера вернулись в Украину 14
За сутки военные уничтожили 3 боевиков 22
Зеленский поручил Хомчаку проконтролировать расследование катастрофы Ми-8 58
Климкин купил в Киеве квартиру за 3 миллиона 41
ПЦУ признала недействительными документы УПЦ КП, изданные после 30 января 36
29 мая. Картина дня 74
Назначен новый начальник президентской Службы безопасности 76
Зеленский созывает СНБО для рассмотрения проблем в угольной отрасли 58
В Житомире приостановили работу цеха по производству корпусов БТР-4 50
Супрун рассказала об опасности воздушных шариков 43
Президент назначил нового начальника УГО 145

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова, подозреваемого в причастности к растрате 81 млн гривен при строительстве жилья военным.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер суда Яна Квитченко.

По ее словам, решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая.

«Суд удовлетворил ходатайства прокуроров», - сказала она.

При этом, Квитченко не сообщила, какое имущество Аллерова арестована, ссылаясь на то, что это закрытая информация.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

По информации следствия, у дочери Аллерова двойное гражданство — украинское и российское, и большую часть времени она проживает в Москве.

Соломенский районный суд Киева взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен, Майбороде назначили залог в 2 миллиона. 20 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1426 грн.
16
Теги