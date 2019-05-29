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Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) доступ к личным делам некоторых членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) по делу о возможном вмешательстве бывшего заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова в процесс отбора судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Согласно судебным документам, ГБР расследует дело по ч. 3 ст. 109 (захват власти), ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий) Уголовного кодекса.

В рамках дела проверяется возможный сговор некоторых членов ВККС (фамилии не называются) с Филатовым, вследствие которого в нарушение требований закона «О судоустройстве и статусе судей» принимались решения, проводилось квалификационное оценивание судей, их переводы в другие суды, подбор новых судей.

Кроме того, проверяется возможная причастность главы Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаила Смоковича к незаконному влиянию на председателя ВККС Сергея Козъякова и уполномоченного Верховной Рады по правам человека для принятия нужных решений.

22 мая Печерский районный суд разрешил ГБР временный доступ к личных делам некоторых членов ВККС, в том числе документам о назначении на должность, освобождении с должности, переписке по указанным вопросам, приказам о назначении, служебным характеристикам; регламенту ВККС, приказам о распределении обязанностей между членами ВККС, служебным запискам.

Кроме того, суд дал доступ к документам по начислению и выплате вознаграждения (заработной платы) членам ВККС, справкам о заработной плате за период с 24.10.2018 по 01.05.2019; решениям, протоколам заседаний ВККС за период с 24.10.2018 года, а также к документам о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей судей.

Ранее Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного вмешательства замглавы Администрации президента Алексея Филатова в процесс отбора судей в Верховный и Высший антикоррупционный суды.

Дело открыто по обращению общественной организации «Стоп коррупции».

Национальная полиция закрыла уголовное производство о возможном незаконном обогащении Филатова в связи с решением Конституционного Суда, который отменил уголовную ответственность за данное преступление.

Порошенко уволил замглавы Администрации Филатова.
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