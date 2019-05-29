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29 мая, в 09:24 в оперативно-координационный центр Главного управления  Госчс Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Электриков, 29-А.

На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения, сообщает ГосЧС.

По прибытию пожарных было установлено, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 10:33 пожар был локализован, а в 11:19 ликвидирован.

Предварительно на корабле проводились сварочные работы.

К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Погибших и травмированных нет.

 

Причина возникновения пожара выясняется.
ForUm

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