29 мая, в 09:24 в оперативно-координационный центр Главного управления Госчс Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Электриков, 29-А.
На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения, сообщает ГосЧС.
По прибытию пожарных было установлено, что горит трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
В 10:33 пожар был локализован, а в 11:19 ликвидирован.
Предварительно на корабле проводились сварочные работы.
К тушению пожара были привлечены 4 единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.
Погибших и травмированных нет.
Причина возникновения пожара выясняется.
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