Вселенский патриарх Варфоломей в интервью болгарскому информационному агентству БГНЕС, которое опубликовал Главком, объяснил причины каноничности предоставления Томоса украинской церкви.

Варфоломей напомнил, что Вселенский патриархат основал Киевскую митрополию в 988 году после крещения князя Владимира. Через 700 лет этот церковный строй путем переворота сменил московский патриарх Иоаким, который вторгся в Киевскую епархию.

«Как известно, Вселенский патриархат после крещения князя Владимира и Киевского государства в 988 году основал Киевскую митрополию. Киевская митрополия канонически относилось к Вселенскому патриархату даже и после создания Московского патриархата в 1589 году. После освобождения украинских земель от монгольского ига в 1685 году московский патриарх Иоаким (1674-1690) вторгся в епархии Киевской митрополии, которая канонически относилось к Вселенскому патриархату и избрал епископа Гедеона митрополитом Киевским. Таким образом, 700-летний церковный строй Киевской митрополии, который действовал с 988 года, был изменен путем переворота. Это происходило с нарушением священных и святых канонов в пользу Московского патриархата и в ущерб Константинопольской церкви», - подчеркнул патриарх Варфоломей.

Он отметил, что, несмотря на это, Киевская митрополия никогда не была канонически переданной Московскому патриархату. Нет ни одного официального документа, подтверждающего такое подчинение или уступку со стороны Константинопольской церкви. Известные письма Вселенского патриарха Дионисия IV только давали каноническое разрешение Московскому патриарху назначать киевского митрополита, который одновременно оставался подчиненным Константинопольскому патриарху.

«С тех пор и до апреля 2018 года, когда Вселенский патриархат решил предоставить Украинской церкви автокефалию, было сделано много попыток получить церковную независимость Украины от России, но ни одна из них не была успешной, за что Московский патриархат несет полную ответственность», - сказал Вселенский патриарх.

Он добавил, что не только эти попытки были неудачными, но и расколы, которые были созданы в прошлом веке и связаны, в основном, с желанием Русской церкви не допустить церковной независимости Украины.

Варфоломей напомнил, что до последнего времени в Украине существовали три церковные юрисдикции: одна под Московским патриархатом как автономная церковь Украины во главе с митрополитом Онуфрием; другая под руководством самопровозглашенного патриарха Филарета –Киевский патриархат; третья, под руководством самопровозглашенного митрополита Макария как автокефальная церковь Украины. 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине и восстановил каноничность двух лидеров канонических групп Филарета и Макария, признав их архиерейства. Они принимали участие в Соборе, который избрал митрополита Епифания главой новой украинской автокефальной церкви.

«Мы считаем большим Божьим благословением, что Вселенскому патриархату удалось восстановить каноничность целой многомиллионной нации, которая была вне церкви без каких-либо догматических на то причин. Слава Богу! Итак, решающий фактор, который заставил Вселенский патриархат дать Украине автокефалию, - исцеление раскола и восстановление церковного единства», - подчеркнул патриарх Варфоломей.

Как сообщал ForUm, 15 декабря 2018 на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. Его интронизация состоялась 3 февраля.