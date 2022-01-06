За три года в Православную церковь Украины перешло около 700 приходов УПЦ Московского патриархата.

Об этом сказал предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью РБК-Україна.

«По нашим подсчетам, около семиста приходов присоединились после Объединительного Собора ПЦУ. В течение последнего года переходов было значительно меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти. Сейчас Московский патриархат фактически по каждому приходу, который присоединился к нашей Церкви, подал иски в суды. Но в течение этого времени практически по всем искам мы выиграли, потому что правда на нашей стороне, и если община желает перейти, она имеет на это законное право», - сказал Епифаний.

По его словам, со стороны украинских властей должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом. Он отметил, что иногда сама полиция не желает защищать законные права общины, не разбирается в этих процессах и может даже откровенно защищать «интересы московских сторонников».

«Мы уже видели очень много примеров - на Ривненщине, Волыни, Закарпатье, когда 90% общины определились с переходом в ПЦУ, но приезжали священники из других районов, привозили разных ребят спортивной внешности, которые творили беспредел, избивали местных жителей. Поэтому общины напуганы. Очень много священников из МП, которые даже ко мне приходят и говорят: если бы можно было только изменить табличку на храме из МП на ПЦУ, то мы готовы к этому, но они не хотят «воевать», - рассказал предстоятель ПЦУ.

По словам Епифания, если все справедливые судебные решения будут претворяться в жизнь, то ситуация улучшится, и будет следующая волна перехода приходов.

Сегодня, 6 января, отмечается третья годовщина вручения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

19 апреля 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

11 октября Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

15 декабря 2018 года в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор. На нем духовенство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и представители УПЦ Московского патриархата создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля – митрополита Киевского и всея Украины Епифания.