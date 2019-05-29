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Прокуратура Донецкой области подала в Запорожский апелляционный суд апелляционную жалобу на приговор Куйбышевского районного суда Запорожской области, который оправдал мужчину за недоказанностью вины в совершении террористического акта, во время которого десять военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и еще пятеро попали в плен.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Сторона обвинения настаивает на полной доказанности вины осужденного в совершении террористического акта и требует отмены приговора суда первой инстанции и постановления нового приговора с назначением наказания мужчине, чьи умышленные действия привели к трагическим последствиям в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля 2014 года во время выполнения боевой задачи вблизи с. Латышев Шахтерского района Донецкой области расположились 19 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 61-летний местный житель, сторонник террористической организации «ДНР», вошел в доверие к военнослужащим ВСУ и под предлогом проведать жену выехал на своем автомобиле в направлении города Снежное, откуда вернулся в сопровождении не менее 4 единиц тяжелой военной бронетанковой техники вместе с боевиками. В результате неравного боя 10 военнослужащих ВСУ погибли, 5 попали в плен.

Кроме того, в рамках уголовного производства прокуратурой доказано, что в 2014 году правонарушитель зарегистрировал на временно оккупированной боевиками территории предприятие и платил налоги в так называемый «Центральный Республиканский банк ДНР», что является финансированием терроризма, за что приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и осуществлять финансовую хозяйственную деятельность на два года с конфискацией имущества.

Спецоперация по розыску преступника длилась почти 2 года. Совместными усилиями сотрудников Национальной полиции и военных сил специальных операций в июле 2016 злоумышленник задержан и арестован по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.
ForUm

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