Верховная Рада приняла постановление «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ Бахмутского района Донецкой области».
Как сообщается на сайте парламента, постановлением изменены пределы Бахмутского района Донецкой области, увеличена территория Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав 71,7 гектара земель, находящихся в ведении Гольмовского поселкового совета Горловского городского совета Донецкой области (а именно территорию поселка Гладосово).
Постановлением №8576 утверждена территория Бахмутского района общей площадью 192213,5 га.
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