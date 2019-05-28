Российского юмориста Михаила Галустяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Как сообщается на сайте проекта, Галустян сознательно нарушил госграницу Украины с целью проникновения в оккупированный Крым,
«Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму», - говорится в карточке артиста.
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