Проживающие на севере Косово сербы возвели баррикады и сопротивляются действиям полицейских самопровозглашенной республики.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал РТС, на улицах сербских муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица на севере Косово и Метохии слышны сирены и выстрелы, развернуты силы ROSA (спецназа МВД Косово).

Местные сербы возвели на улицах баррикады, в ходе штурма которых были ранены по меньшей мере двое сербов и один албанец-полицейский.

Журналисты также сообщают, что в ходе перестрелки спецназа с неизвестным противником было выпущено не менее 200 пуль. Полиция также использует светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Беспорядки начались после того, как утром 28 мая в Косово арестовали 13 этнических сербов по подозрению в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году.

Напомним, сербские власти заявили о том, что готовы отвечать на действия Приштины. В частности, президент страны Александр Вучич привел войска в полную боевую готовность.

Перед этим, выступая в парламенте, сербский президент предложил прекратить «ложь и самообман» и признать, что Сербия больше не контролирует Косово.