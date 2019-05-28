Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна больше не контролирует ситуацию в Косово, сообщает УНИАН.



Во время выступления в парламенте он сообщил, что «решил не продолжать ложь и самообман». «Моя работа как президента Сербии - рассказывать людям правду, какой бы она ни была», - сказал президент.

По его мнению, правительству страны также нужно сделать выбор в развитии отношений с Косово - сохранять «замороженный конфликт» или развивать контакты.

Вучич заявил, что продолжит бороться за улучшение отношений с республикой.

По словам президента, Сербия потеряла территорию, потерпев «национальное поражение» и экономические убытки.



