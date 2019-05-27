Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком продолжится, сообщил в интервью «Обозревателю» представитель президента Владимира Зеленского на переговорах с МВФ Александр Данилюк, сообщает LIGA.net.

«Мы должны продолжать сотрудничество. В этом есть на самом деле потребность, потому что много изменений, которые были начаты, они не были реализованы. Экономика уже растет столько-то кварталов подряд, но мы понимаем, что ситуация еще нестабильна. Любые серьезные изменения на внешних рынках скажутся моментально», - отметил Данилюк.

Он добавил, что даже при условии продолжения роста экономики важны более серьезные изменения, поскольку «рост с тремя процентами - это не рост».

По словам Данилюка, международные доноры будут готовы поддержать Украину, если страна будет настроена на развитие.

«Поэтому сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Всемирным банком, и с Европейским банком реконструкции и развития. Это наши партнеры, они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на перемены», - сказал он.

Данилюк напомнил, что отмена Конституционным судом статьи о незаконном обогащении препятствует получению следующего транша МВФ.

«Сейчас для получения следующего транша МВФ ожидает, что эта ответственность будет возвращена в законодательное поле. Это решение Верховной Рады. Если ВР не примет меры, то от этого будут страдать все... нам надо находить общее решение с парламентом и с правительством, чтобы в этой какой-то политической катавасии мы все же придерживались своих обязательств», - отметил экс-министр финансов.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая.

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает «конструктивные» переговоры с украинской властью в Киеве.