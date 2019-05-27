также в разделеЭкономика
Госдолг Украины в апреле вырос на $1 миллиард 39
У Зеленского отвергли идею дефолта 48
Газ для населения в июле подешевеет на 8% 25
Гройсман: От любых дефолтов первыми пострадают рядовые украинцы 18
РФ ограничила поставки в Украину сжиженного газа из Казахстана 75
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности 36
У Зеленского считают, что Украине будет тяжело без помощи МВФ 44
В НБУ подсчитали, что роспуск ВР может обойтись в $400 миллионов 65
НБУ обжаловал решения суда об отмене национализации Приватбанка 43
МВФ готов сотрудничать с Украиной после назначения нового Кабмина 51
Промпроизводство в Украине выросло на 5,2% 25
Всемирный банк: Украине нужно 50 лет, чтоб достичь уровня Польши 32
«Нафтогазу» нужен $1 миллиард на закупку газа к зиме 29
Банки в Украине будут ликвидировать по-новому 54
Всемирный банк призвал Украину сохранить сотрудничество с МВФ 30
В ГФС пояснили, когда начнут действовать новые штрафы для «евробляхеров» 38
Президент EBA: Первые назначения Зеленского не способствуют бизнес-климату 35
Приватбанк подал иск к Коломойскому в США 83

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком продолжится, сообщил в интервью «Обозревателю» представитель президента Владимира Зеленского на переговорах с МВФ Александр Данилюк, сообщает LIGA.net.

«Мы должны продолжать сотрудничество. В этом есть на самом деле потребность, потому что много изменений, которые были начаты, они не были реализованы. Экономика уже растет столько-то кварталов подряд, но мы понимаем, что ситуация еще нестабильна. Любые серьезные изменения на внешних рынках скажутся моментально», - отметил Данилюк.

Он добавил, что даже при условии продолжения роста экономики важны более серьезные изменения, поскольку «рост с тремя процентами - это не рост».

По словам Данилюка, международные доноры будут готовы поддержать Украину, если страна будет настроена на развитие.

«Поэтому сотрудничество с МВФ будет продолжено. Такая же ситуация с Всемирным банком, и с Европейским банком реконструкции и развития. Это наши партнеры, они всегда нас будут поддерживать, если мы будем настроены на перемены», - сказал он.

Данилюк напомнил, что отмена Конституционным судом статьи о незаконном обогащении препятствует получению следующего транша МВФ.

«Сейчас для получения следующего транша МВФ ожидает, что эта ответственность будет возвращена в законодательное поле. Это решение Верховной Рады. Если ВР не примет меры, то от этого будут страдать все... нам надо находить общее решение с парламентом и с правительством, чтобы в этой какой-то политической катавасии мы все же придерживались своих обязательств», - отметил экс-министр финансов.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая. 

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает «конструктивные» переговоры с украинской властью в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1841 грн.
8
Теги