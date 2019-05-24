Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает «конструктивные» переговоры с украинской властью в Киеве.

С таким заявлением выступил в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

«Миссия (Фонда. – Ред.) сейчас находится в Киеве, они проводят конструктивные дискуссии с властями относительно развития ситуации, а также экономической политики», - подчеркнул Райс.

На просьбу очертить перспективы дальнейшего взаимодействия, представитель МВФ отметил, что в Фонде ожидают назначения нового правительства Украины.

«Как только новое правительство будет сформировано после (внеочередных парламентских. – Ред.) выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной», - отметил Райс.

Вместе с тем он не стал комментировать вопрос, представляет ли риски для завершения действующей программы Stand-By для Украины решение о роспуске Верховной Рады Украины и отставки правительства.

«Мы не комментируем политические изменения в какой-либо стране, следовательно я не буду комментировать этого в контексте Украины», - отметил Райс.

В связи с этим он вновь подчеркнул, что МВФ будет готов вернуться к сотрудничеству с Украиной после формирования нового правительства, отметив, что «МВФ тесно сотрудничал с Украиной на протяжении последних лет».

Райс также напомнил, что директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард направила письмо Владимиру Зеленскому, в котором поздравила его с победой на выборах. «Она подчеркнула, что МВФ по-прежнему готов помочь», - отметил представитель Фонда.

Напомним, миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 мая.