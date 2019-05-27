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Информацию о фактах нарушений прав верующих в Украине подала правозащитная организация Public Advocacy в ходе 28-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию (CCPCJ).

Фото: Фокус

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Protiktor.com, заседание Комиссии проходило в Вене с 20 по 24 мая 2019 года. Главной темой сессии стала борьба с преступлениями на почве нетерпимости и дискриминации. 

По мнению правозащитников, тема, выбранная Экономическим и Социальным Советом ООН, где NGO Public Advocacy действует в соответствии со своим консультативным статусом, актуальна для Украины как никогда.

«К проявлениям нетерпимости и дискриминации в Украине следует отнести факты умышленного повреждения культовых зданий, мотивированные нетерпимостью и ненавистью высказывания в ходе конфликтных столкновений, в социальных сетях и медиа, а также со стороны государственных служащих, проявления нетерпимости и дискриминации в формулировках решений органов местного самоуправления и иной официальной документации органов государственной власти, попытки блокирования богослужений без правовых оснований для этого, экстремистские призывы к преследованию верующих УПЦ со стороны отдельных радикальных организаций при отсутствии должного реагирования на такие факты со стороны правоохранительной системы», – отмечают в NGO.

Заявления о выявленных фактах проявлений нетерпимости и дискриминации в Украине, а также рекомендации по борьбе с правонарушениями с учетом местных особенностей, поданы Public Advocacy по запросу CCPCJ.

Со стороны общин Украинской Православной Церкви направлены также заявления в адрес ЕСПЧ и ряда других органов международного правозащитного механизма.
ForUm

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