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Православные и католики несут ответственность за сохранение христианства в современном мире и должны объединить свои усилия ради этой цели. 

Фото: Фома

Об этом заявил в воскресенье Патриарх Кирилл перед началом концерта хора Киевских духовных школ в Страсбургском соборе, передает ТАСС.

«Я полагаю, что наши беседы, эта встреча с вашей паствой, помогут нам лучше понимать друг друга, а самое главное - понимать, что на всех на нас лежит ответственность за сохранение христианства в современном обществе», - сказал Патриарх, обращаясь к католическому архиепископу Страсбурга Люку Равелю и гостям вечера.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что христиане должны доказывать принадлежность к своей вере не только словом, но и делом. 

«Христианская вера - это не только убеждения, но и образ жизни. И этот образ жизни не в полной мере совпадает с образом жизни секулярного человека. Поэтому сегодня христиане призываются не только к тому, чтобы верить ментально, на уровне своих чувств и эмоций, но и на уровне практических действий мы призваны свидетельствовать о христианской вере», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Он также поблагодарил архиепископа и всех жителей Страсбурга за доброжелательное отношение к строительству православного собора Всех Святых, освящение которого прошло в воскресенье.
ForUm

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