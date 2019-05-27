Украина должна поддерживать репутацию ответственной страны, которая уважает и выполняет свои обязательства, а украинцам не нужны очередные кризисы, вызванные неоправданными решениями. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя риски потери темпов экономического роста и невыполнения финансовых обязательств страны, сообщает пресс-служба правительства.

«Считаю, что даже разговоры об этом (невыполнение обязательств), не добавляют стабильности, - сказал Гройсман. - За три года я не допустил никакого кризиса. Наша задача – добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла».

Он подчеркнул, что та долговая нагрузка, которая сейчас оказывает большое давление на бюджет, – долги прошлых периодов. Но именно это правительство должно обслуживать эти займы.

«Мы должны держать репутацию, что мы ответственная страна, - сказал Гройсман. - А неплатежи – это глобальный кризис и возвращение в 90-е годы прошлого века. Для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов в первую очередь пострадают рядовые украинцы... Главная задача сегодня – сильная экономика. Стратегия, которую избрал мое правительство - по разумному управлению долгом и обеспечению устойчивого роста - оправдана».

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов.

По его словам, относиться к кредиторам нужно так, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, считает предприниматель.