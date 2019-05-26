Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов, заявил бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times, которое опубликовано 26 мая.



По его словам, относиться к кредиторам нужно так, как Греция в 2015 году и множество раз Аргентина. Временный дефолт в этих странах принес положительный эффект, считает предприниматель.

«По моему мнению, мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины», – сказал Коломойский.

Издание напоминает, что в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно.

Игорь Коломойский полагает, что в дефолте нет ничего страшного: «Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризовали».

Он считает, что победа Зеленского на недавних выборах говорит об усталости украинцев от требований МВФ.

«Если Зеленский будет слушать (Запад) и не принимать собственных решений, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73%», – сказал Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз должны полностью списать долги Украины в качестве компенсации за борьбу с Россией.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто оправдание», – подчеткнул Коломойский.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский должен встретиться с миссией МВФ, которая прибыла в Украину 21 мая и пробудет до конца следующей недели. МВФ готов сотрудничать с Украиной после назначения нового Кабмина.