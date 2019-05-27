Большинство в Европейском парламенте составят благосклонные к Украине депутаты, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
«Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия европейские избиратели. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности», - написал министр в Twitter.
Беру телефон і починаю поздоровляти багатьох друзів, яким вчора дали кредит довіри 🇪🇺виборці. Принагідно й наріжу їм завдання по підтримці України😉 У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 мая 2019 г.
Напомним, в пресс-центре Европарламента объявили окончательные результаты европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время