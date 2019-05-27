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Большинство в Европейском парламенте составят благосклонные к Украине депутаты, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия европейские избиратели. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности», - написал министр в Twitter.

 


 

 

Напомним, в пресс-центре Европарламента объявили окончательные результаты европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.
ForUm

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