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В пресс-центре Европарламента объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

Об этом сообщает Укринформ.

На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):

EPP – 178 (Европейская народная партия);

S&D – 152 (Прогрессивный Альянс Социалистов и Демократов);

ALDE&R – 108 (Альянс либералов и демократов для Европы);

Greens/EFA – 67 (Группа Зеленых/Европейский свободный Альянс);

ECR – 61 (Группа европейских консерваторов и реформистов);

GUE/NGL – 39 (Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – Нордических зеленых левых);

EFDD – 53 (Европа свободы и прямой демократии);

ENF – 55 (Группа Европы наций и свободы);

NI – 7 (депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам).

Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группы.
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